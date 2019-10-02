أسامة سعد يستقبل وفداً من ادارة مدرسة الفنون الانجيلية في صيدا

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في مكتبه مدير مدرسة الفنون الانجيلية في صيدا الدكتور روجيه داغر، يرافقه رئيس القسم الثانوي في المدرسة الأستاذ شادي مشنتف، وذلك بحضور محمد ظاهر عن التنظيم.
وقد جرى التداول خلال اللقاء بالأوضاع التربوية في لبنان بشكل عام وفي مدينة صيدا بشكل خاص، في ظل تردي الأوضاع المعيشية التي يمر بها لبنان.
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