أسامة سعد يستقبل وفداً من ادارة مدرسة الفنون الانجيلية في صيدا

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ في مكتبه مدير مدرسة الفنون الانجيلية في صيدا الدكتور روجيه داغر، يرافقه رئيس القسم الثانوي في المدرسة الأستاذ شادي مشنتف، وذلك بحضور ​محمد ظاهر​ عن التنظيم.

وقد جرى التداول خلال اللقاء بالأوضاع التربوية في ​لبنان​ بشكل عام وفي ​مدينة صيدا​ بشكل خاص، في ظل تردي الأوضاع المعيشية التي يمر بها لبنان.