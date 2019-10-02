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أسامة سعد يستقبل وفداً من ادارة مدرسة الفنون الانجيلية في صيدا

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استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ في مكتبه مدير مدرسة الفنون الانجيلية في صيدا الدكتور روجيه داغر، يرافقه رئيس القسم الثانوي في المدرسة الأستاذ شادي مشنتف، وذلك بحضور ​محمد ظاهر​ عن التنظيم.

وقد جرى التداول خلال اللقاء بالأوضاع التربوية في ​لبنان​ بشكل عام وفي ​مدينة صيدا​ بشكل خاص، في ظل تردي الأوضاع المعيشية التي يمر بها لبنان.

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