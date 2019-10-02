تيننتي: نزع الكاميرا الاسرائيلية عند مدخل نفق سكة الحديد في رأس الناقورة

لفت الناطق الرسمي باسم "​اليونيفيل​" ​أندريا تيننتي​، في بيان، الى أنه "بتاريخ 25 أيلول وبعدما تلقت اليونيفيل معلومات من ​القوات المسلحة​ اللبنانية تقول بأن ​الجيش الإسرائيلي​ قام بتركيب كاميرا عند المدخل الشمالي لنفق سكة الحديد القديم بالقرب من ​الخط الأزرق​ في ​رأس الناقورة​، قامت اليونيفيل على الفور بتفعيل قنوات الارتباط التي تضطلع بها مع الجانبين في محاولة لتخفيف التوترات وحل القضية بطريقة منسقة. وفي صباح اليوم التالي، ونتيجة لتدخل اليونيفيل العاجل، أبلغنا الجيش الإسرائيلي انه سيتم نزع الكاميرا قريبًا، وهو ما تم في وقت لاحق من اليوم نفسه".

وأشار الى أن "هذا هو جوهر عمل آلية الارتباط والتنسيق التي نضطلع بها، وفي هذه الحالة عملت هذه الآلية بسرعة قصوى. وهذا هو السبب في أننا نحض الجهات على الاستفادة من المساعي الحميدة التي تقوم بها اليونيفيل لحل المسائل الخلافية على طول الخط الأزرق وتجنب اتخاذ إجراءات من جانب واحد قد تؤدي إلى تفاقم الوضع".

