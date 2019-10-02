الأب عازار التقى رزق الله الحلو: نأسف لتردِّي حال اللُّغة العربيَّة

أَكَّد الأَمين العامّ للمَدارس الكاثوليكيَّة الأب بطرس عازار، تردِّي حال اللُّغة العربيَّة في المَدارس عمومًا، وذلك لا يقتصر على المَدارس اللُّبنانيَّة وحسب، بل وعلى المنطقة بأَسرها.
وأثنى عازار خلال لقائه رئيس جمعيَّة "جائِزة الأَكاديميَّة العربيَّة" رزق الله الحلو، على ما تقوم به الجمعيَّة من أَنْشطةٍ تربويَّةٍ تصبُّ في خانَة تَعْزيز القيَم الإِنْسانيَّة وتَنْشيط تعلُّم اللُّغة العربيَّة في آنٍ.
وقد استَمع عازار من الحلو إِلى فعاليَّات "الموسم الخامس" من مُباريات "جائِزة الأَكاديميَّة"، بعد أَربعة مواسم مُتتالية كان التَّركيز في المُباريات الطَّالبيَّة خلالها، على قِيم المحبَّة وتقبُّل الآخَر ومسؤوليَّة المُتعلِّمين من مُخْتلف المَدارس اللُّبنانيَّة في نشر ثقافة السَّلام.
كانت هذه تفاصيل خبر الأب عازار التقى رزق الله الحلو: نأسف لتردِّي حال اللُّغة العربيَّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.