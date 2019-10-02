روحاني: المبادرة الفرنسية للتهدئة مع واشنطن مقبولة

أكد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ أن "المبادرة الفرنسية لتخفيف التوتر بين إيران و​الولايات المتحدة​ مقبولة بالنسبة ل​طهران​"، محملا ​واشنطن​ "المسؤولية عن عدم إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه".

وأشار إلى أن "المبادرة الفرنسية يمكن قبولها لأنها تتركز بمجملها على التزام إيران بعدم امتلاك ​السلاح النووي​ وتقديمها المساعدة في إحلال السلام الإقليمي وتأمين الممرات المائية ورفع ​العقوبات الأميركية​ عن طهران والسماح لها ببيع نفطها واستخدام عوائده"، مثمناُ "جهود الوساطة التي بذلها نظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في ​نيويورك​ أثناء أعمال ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ الأسبوع الماضي"، متهما ​البيت الأبيض​ بـ"الوقوف وراء فشل هذه المساعي في تحقيق أي تقدم يذكر".

وشدد على أن "طهران تسعى إلى مفاوضات تحرز نتائج حقيقية ولا تثق بإدارة ​ترامب​ التي تطلب التفاوض بالتزامن مع فرض عقوبات على ​الجمهورية​ الإسلامية".