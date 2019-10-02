بوتين: لا أمانع من نشر محادثاتي مع ترامب

لفت الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى إنه ينطلق دائما من أن أي محادثات يجريها يمكن أن تنشر مستقبلا، ولذلك فهو لا يمانع من نشر أي محادثات مع نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​.

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