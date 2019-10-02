شكرا لقرائتكم خبر عن كمال عامر رئيسا لدفاع النواب .. وعصام أبو المجد أمينا للسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز اللواء كمال عامر، برئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس (الأخير) من الفصل التشريعي، وذلك بالتزكية.

فيما فاز النائب ممدوح مقلد بمنصب وكيل أول اللجنة بعد حصوله على 24 صوتا، فيما فاز بمنصب الوكيل الثاني أشرف جمال بعد الإعادة مع النائب أحمد العوضي.

وتنص المادة (42) على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وحسب المادة، تقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ووفقا للمادة، يعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.