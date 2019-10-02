شكرا لقرائتكم خبر عن كريم درويش رئيسا لـ"العلاقات الخارجية" بالبرلمان و"العمدة" و"عقيل" وكيلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز النائب كريم درويش برئاسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، والنائبان صلاح عقيل وحسام العمدة بمنصب وكيلى اللجنة، والنائب طارق الخولى بمنصب أمين السر.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعا الأعضاء لانتخابات اللجان النوعية، على مستوى الـ25 لجنة ، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية للجان.

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جاء ذلك بجلسة البرلمان الأربعاء، حيث تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى مقر اجتماع كل لجنة ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سنا ويتولى أمانة السن أصغرهم من غير المتقدمين للترشح لأى منصب من مناصب هيئات مكاتب اللجان ويشرفان أيضا على عملية الانتخاب.



ومن المقرر، إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مكاتب اللجان، بالجلسة العامة الساعة الرابعة مساء اليوم الأربعاء.