ننشر تشكيل هيئة "طاقة النواب" بدور الانعقاد الأخير.. طلعت السويدى رئيسا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز النائب طلعت السويدى برئاسة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس (الأخير) من الفصل التشريعى، بالتزكية.

فيما فاز النائب عصام بركات بمقعد الوكيل الآول، وفاز النائب عبد السلام الخضراوى بالوكالة الثانية بدلا من النائب حمادة غلاب واحتفظ النائب علاء سلام بمنصب أمين السر.

وتنص المادة (42) على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وحسب المادة، تقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ووفقا للمادة، يعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.