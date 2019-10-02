شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو صدقى رئيسا لـ"سياحة البرلمان" وإبراهيم حمودة ومحمد عبد المقصود وكيلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز النائب عمرو صدقى برئاسة لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، والنائبان محمد عبد المقصود وإبراهيم حمودة بمنصب وكيلى البرلمان، والنائب مجدى بيومى بمنصب أمين السر، بالتزكية.



وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعا الأعضاء لانتخابات اللجان النوعية، على مستوى الـ25 ، وذلك بعد اعتماد الكشوف النهائية للجان.

جاء ذلك بجلسة البرلمان الأربعاء، حيث تجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان فى مقر اجتماع كل لجنة ويرأس اجتماع اللجنة أكبر أعضائها الحاضرين سنا ويتولى أمانة السن أصغرهم من غير المتقدمين للترشح لأى منصب من مناصب هيئات مكاتب اللجان ويشرفان أيضا على عملية الانتخاب.

ومن المقرر، اعلان النتيجة النهائية لانتخابات مكاتب اللجان، بالجلسة العامة الساعة الرابعة مساء اليوم الأربعاء.