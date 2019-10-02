شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تشكيل هيئة مكتب حقوق الإنسان بالنواب بعد انتخابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز النائب علاء عابد، برئاسة لجنة حقوق الإنسان النواب خلال دور الأنعقاد الخامس (الأخير) من الفصل التشريعى، وذلك بالتزكية.

فيما فاز كل من النائبين مارجريت عازر، والنائب على عبد الونيس، بمنصب وكيلى اللجنة، والنائب شريف الوردانى بمنصب أمين سر اللجنة.

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وتنص المادة (42) على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وحسب المادة، تقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ووفقا للمادة، يعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.