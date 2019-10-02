"خطة البرلمان" تحتفظ بتشكيل مكتبها دون تغيير للعام الخامس على التوالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفظت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتشكيل مكتبها الذى بدأت به دور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الأول فى يناير 2016، حيث أسفرت انتخابات مكتب اللجنة عن فوز الدكتور حسين عيسى بمقعد رئيس اللجنة، والنائبين ياسر عمر ومصطفى سالم بمقعدى الوكيلين، واختيار النائب عصام الفقى أمينا لسر اللجنة.

يذكر أن لجنة الخطة والموازنة هى اللجنة الوحيدة من بين 25 لجنة نوعية بمجلس النواب التى احتفظت بتشكيل مكتبها على مدار 5 أدوار انعقاد متتالية، وتم اختيار رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر بالتزكية خلال الانتخابات التى أُجريت اليوم بمجلس النواب فى ثانى أيام دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى. Advertisements وتُجرى انتخابات هيئات مكاتب لجان مجلس النواب الـ25، مع كل دور انعقاد جديد، في ضوء المحددات القانونية باللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث تنص المادة (42) على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وحسب المادة، تقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. ووفقا للمادة، يعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

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