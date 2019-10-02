دفعة جديدة من جرحى المقاومة الجنوبية تصل إلى مصر لتلقي العلاج فيديو الأربعاء 2 أكتوبر 2019 كتب الخليج 365 وصلت دفعة جديدة من جرحى المقاومة الجنوبية إلى جمهورية مصر العربية لتلقي العلاج على نفقة دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات مباشرة من ولي عهد أبوظبي.

ومن المقرر عرض حالتهم على الأطباء في جميع التخصصات الطبية لمعرفة الإجراء الجراحي اللازم لكل حالة. Advertisements ويتأهب مكتب شؤون جرحى المقاومة الجنوبية في مصر لاستقبال أعداد متتابعة من الجرحى للعلاج في مصر على نفقة الإمارات خلال الأيام القادمة.

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