مستوطنون يعتدون على 3 أشقاء الأربعاء 2 أكتوبر 2019 كتب الخليج 365 اعتدت مجموعة من المستوطنين بالضرب على ثلاثة أطفال أشقاء أمام منزلهم قرب مستوطنة "رمات يشاي" المقامة على الأراضي الفلسطينية في تل الرميدة وسط الخليل.

وأكد شهود عيان أن مجموعة من المستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على ثلاثة من أبناء تيسير أبو عيشة والذين تتراوح أعمارهم بين 11 و13 عاما. يذكر أن منزل ابو عيشة يقع داخل سياج مستوطنة "رمات يشاي" في تل الرميدة، وتتم مضايقة العائلة والاعتداء على أفردها بشكل مستمر، لدفعهم للرحيل عن منزلهم لصالح المستوطنين.

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