داخل قصر الفغم.. الأمير متعب و مئات المعزين من الأمراء والمشايخ صور وفيديو

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

توافد مئات المعزين على قصر أسرة الراحل اللواء عبد العزيز الفغم، بالرياض، واكتظت ساحاته والطرق المحيطة بالناس، وارتسمت على وجوه الجميع علامات الحزن فى فَقْد "حارس الملك". ووفقا لما نشره موقع صحيفة "سبق" السعودية، استقبل والد الفقيد بداح بن عبدالله الفغم ، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وقال الأمير متعب، لأسرة الفغم: “تلقينا نبأ وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم -يرحمه الله- ونحن إذ نواسيكم في مصابكم الجلل، نسأل المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع مغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويكم الصبر والسلوان، إنَّا لله وإنّا إليه راجعون”.



كما أشاد الأمير متعب بن عبدالله بالجهود التي بذلها الفقيد من خلال المهمة الموكلة إليه في مجال عمله مع والده الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- ، ومن ثم مع الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، مثنيًا على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه.

ومن المعزين الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، والشيخ عبدالله المطلق، ويوسف الجراح، وسحمي بن شويمي بن فويز المصارير المشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض، وجمعًا غفيرًا من المعزين من جميع أطياف المجتمع ومسؤولي السفارات في المملكة وزملاء الراحل.

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وكان من بين الحضور "تركي السبتي" الذي شهد حادثة القتل في منزلهم بحي الشاطئ بجدة السبت الماضي، وبدا عليه التأثر الشديد، ولم يتمالك نفسه طوال وجوده وهو يجهش بالبكاء وهو جالس على كرسيه المتحرك نتيجة إصابته من جراء الاعتداء.