وزير الخارجية الفلسطيني يوجه رسالة إلى ترامب وإسرائيل

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

رياض المالكي - وزير الخارجية الفلسطيني

كتب الخليج 365

قال رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية، وضعتا نصب أعينهما تدمير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

Advertisements

وأضاف الوزير في تصريحات لإذاعة ”صوت فلسطين”، الأربعاء، ”صحيح أن هناك محاولات من الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية للتأثير على الدول عند التصويت من أجل الامتناع أو التغيب، أو التصويت ضد تجديد الوكالة مدة ثلاث سنوات، لكن نحن نعمل من أجل إعادة تجديد الوكالة لثلاث سنوات، دون تغيير على مفهوم الوكالة، تحت بند إدخال إصلاحات إدارية“.

وأردف ”في الوقت نفسه نسعى للحفاظ على المنسوب العالي للتصويت الإيجابي، لأن انخفاض التصويت يعني أن هناك اختراقات تتم من قبل الجهد الأمريكي الإسرائيلي المستمر“.

الرئيس الفلسطيني يكلف اللجنة المركزية لحركة فتح بالاستعداد لإجراء الانتخابات‎ إفشال مقترح لقطع أموال الاتحاد الأوروبي عن الأونروا وختم المالكي حديثه الإذاعي قائلًا، ”نعمل ليس فقط لتجديد الولاية لثلاث سنوات، لكن نعمل على عدم تغيير أو تعديل مفهوم اللاجئ أو إدخال تعديلات على الجوانب الإدارية، ونحن معنيون أن يكون هناك زخم كبير خلال التصويت، حتى نفشل الجهد الأمريكي، وحتى لا يتم فتح الملف وإغلاقه بشكل نهائي“.