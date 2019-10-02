شكرا لقرائتكم خبر عن «القوات العراقية» تُطلق الرصاص الحي في الهواء لتفريق مظاهرات بغداد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بغداد) قامت القوات الأمنية بالعراق مجدداً اليوم بإطلاق الرصاص الحي في الهواء على مظاهرات جديدة بمنطقتين في العاصمة بغداد، في وقت دعا فيه الرئيس العراقي برهم صالح إلى ضبط النفس غداة مقتل متظاهرين اثنين في أعمال عنف. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي في مظاهرتين في حي الشعب بشمال بغداد، وفي حي الزعفرانية في جنوب العاصمة.

قامت القوات الأمنية بالعراق مجدداً اليوم بإطلاق الرصاص الحي في الهواء على مظاهرات جديدة بمنطقتين في العاصمة بغداد، في وقت دعا فيه الرئيس العراقي برهم صالح إلى ضبط النفس غداة مقتل متظاهرين اثنين في أعمال عنف. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي في مظاهرتين في حي الشعب بشمال بغداد، وفي حي الزعفرانية في جنوب العاصمة.

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