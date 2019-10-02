شكرا لقرائتكم أمين أوبك: السعوديون أثبتوا أنهم مصدر يعتمد عليه بإمدادات النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إن السعوديين أظهروا للعالم بأنهم مصدر يمكن الاعتماد عليه في إمدادات النفط.

كان باركيندو قد صرح قبل أيام أن التحركات السريعة التي اتخذتها السعودية لاستئناف الإنتاج، كانت مهمة للحد من تقلبات أسعار النفط بعدما اضطربت السوق إثر الهجوم على منشأتيها.

وأضاف أنه من غير المرجح عقد اجتماع استثنائي لأعضاء "أوبك" وبقية مصدري النفط نظرا لأن السعوديين استعادوا معظم طاقات إمدادهم مضيفا أنهم "تجاوزوا" الحادث.

وأضاف، أن المنظمة ما زالت تركز على الحفاظ على استقرار أسعار النفط و"ستفعل كل ما يلزم لفصل النفط عن السياسة"، وأن "أوبك" تتوقع نموا قويا في الأمد الطويل للطلب على النفط وخاصة من الدول النامية.

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وبالحديث عن المخاطر في المدى المنظور، قال إن سوق النفط تركز على ما ستسفر عنه محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأشار إلى أنه في المجمل وبينما تشير بيانات النمو الاقتصادي العالمي إلى التباطؤ، فإن هذه البيانات غير "مقلقة" ولا تدل على وجود مؤشرات على الركود.

وفي سياق متصل قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن روسيا ستظل طرفا مسؤولا في التحالف بين منظمة أوبك والمنتجين المستقلين من خارجها فيما يعرف بمجموعة أوبك+.

وأضاف في منتدى للطاقة في موسكو يحضره وزيرا الطاقة السعودي والإيراني إن من المهم استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق التوازن في أسواق الطاقة.