شكرا لقرائتكم السعودية.. فيديو لشخص يعنف طفلاً.. والبحث جارٍ للقبض عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت النيابة العامة السعودية، اليوم الأربعاء، أمراً بالقبض والإحضار بشأن رجل ظهر في مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتعنيف طفل وحرق بعض أجزاء جسده.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، واستناداً للماد 17 من نظام الإجراءات الجزائية، وجّهت النيابة بالتحقق من صحة المقطع وبمباشرة إجراءات الاستدلال على الشخص الذي يظهر فيه وباستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، خالد أبا الخيل، إن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق وبالتنسيق مع الجهات المختصة تعمل على التحقق من الفيديو المتداول.
وطلب أبا الخيل ممن لديه أي معلومات تساعد في الوصول للمعنف التواصل مع حساب الوزارة على "تويتر" @mlsd_1919 أو الاتصال على 1919.
من جانبهم، أطلق نشطاء على مواقع التواصل هاشتاق #انقذوا_الطفل_المعنف_من_المجرم لاستنكار هذه الحادثة، وطالبوا بإيقاع أشد العقوبات بحق معنفي الأطفال.
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