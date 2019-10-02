جلسة خاصة للبرلمان العراقي لمحاسبة الحكومة على التعدي على المتظاهرين

أكد رئيس كتلة "بيارق الخير" النائب في البرلمان العراقي محمد الخالدي، "عقد جلسة خاصة لمجلس النواب يوم السبت المقبل، لمحاسبة الحكومة على خلفية استهداف المتظاهرين يوم أمس.
وأوضح الخالدي أن "اللجنة التحقيقية التي تشكلت من لجنتي الأمن والدفاع، وحقوق الإنسان من البرلمان، ستقدم تقريرها خلال الجلسة.
وقد الأجهزة الأمنية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع والماء الساخن والمصفحات في محاولات لدهس المتظاهرين في العاصمة ومحافظات ذي قار والديوانية والنجف وميسان والبصرة ومدن أخرى.
وبحسب الحصيلة التي كشفها عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية علي البياتي أن العدد الكلي للضحايا ارتفع إلى 265 شخصا، موضحًا أن عدد الجرحى بلغ 166 مصابا من المتظاهرين، 42 منتسبا من الأجهزة الأمنية.
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