بوتين: ندين الهجوم على "أرامكو" لكننا ضد توجيه التهم لإيران

أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أنه "​روسيا​ تدين الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة "​أرامكو​" ​السعودية​، غير أنه يرفض توجيه التهم ل​طهران​ دون أدلة"، مشيراً إلى أن "الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ نفى مسؤولية بلاده عن الهجوم"، مضيفا "أن الحوار بين الرئيسين ال​إيران​ي والأميركي أفضل من المواجهة".

ولفت إلى أن "​واشنطن​ لم تقدم أي دليل على أن إيران هي المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف الشركة السعودية الشهر المنصرم"، مشيراً إلى أن "​باريس​ حاولت ترتيب اجتماع بين الرئيسين الإيراني والأميركي عقب الهجوم، لكن المساعي فشلت لأن طهران تريد رفع ​العقوبات الأميركية​ المفروضة عليها".