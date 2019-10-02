بوتين: ندين الهجوم على "أرامكو" لكننا ضد توجيه التهم لإيران

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "روسيا تدين الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية، غير أنه يرفض توجيه التهم لطهران دون أدلة"، مشيراً إلى أن "الرئيس الايراني حسن روحاني نفى مسؤولية بلاده عن الهجوم"، مضيفا "أن الحوار بين الرئيسين الإيراني والأميركي أفضل من المواجهة".
ولفت إلى أن "واشنطن لم تقدم أي دليل على أن إيران هي المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف الشركة السعودية الشهر المنصرم"، مشيراً إلى أن "باريس حاولت ترتيب اجتماع بين الرئيسين الإيراني والأميركي عقب الهجوم، لكن المساعي فشلت لأن طهران تريد رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها".
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