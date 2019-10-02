رئيس البرلمان المصري يدعو مدبولي لإلقاء بيان أمام النواب الأسبوع المقبل

لفت رئيس ​مجلس النواب​ المصري ​علي عبد العال​ إلى أنه يدعو "رئيس الوزراء ​مصطفى مدبولي​ لاستجلاء الحقيقة أمام المواطنين وعددًا من الوزراء لحضور الجلسة العامة الأسبوع المقبل لإلقاء بيان أمام البرلمان".

ورد عبد العال على ما زعمه البعض من إشادته بقائد ​ألمانيا​ ​النازية​ ​أدولف هتلر​، قائلا: إنه "شخصية ارتكبت العديد من الجرائم والخطايا بحق ​العالم​، ولا يمكن أن أشيد به إطلاقا، ولكن إشادتي كانت بالبنية التحتية التي تمتاز بها ألمانيا وحققها ​الشعب الألماني​، وتعد نموذجا فريدا في البنيات التحتية على مستوى العالم".

وأكد أن "مصر تسير في هذا الإطار الخاص ببناء بنية تحتية وأساسية على مستوى عال"، مشيرًا إلى أن "الروشتة في بناء وتطوير ​الدولة​ ترى ألمانيا نموذجا في البنية التحتية، ومن ثم تأخذها في إطار ​البناء​ والتشييد"، مستشهدًا بـ"محافظة ​أسوان​ التي كانت طوال السنوات الماضية دون أي بينة تحتية وأساسية، مما جعلها بعيدة عن العالم و​القاهرة​ ذاتها، وأيضا حلايب وشلاتين".

وشدد على أن "مصر تسير في الطريق الصحيح نحو هذه البنية التحتية من طرق وأنفاق في ​سيناء​ وكباري علي النيل ومحطات وقود وغيرها من الضوابط التى تخدم المنظومة"، مؤكدًا أن "المغرضين حولوا الحديث بأنه إشادة، من أجل إجبارنا على الصمت وعدم الحديث وهو أمر غير مقبول إطلاقا".

