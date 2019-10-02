مسؤول سوداني: سجون السودان بلا معتقلين سياسيين

أعلن عضو المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي" عن "خلو السجون السودانية من أي معتقل سياسي"، داعياً حملة السلاح إلى "الجنوح للسلم"، موضحا أن "الدولة اتخذت خطوة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، لتهيئة المناخ لإحلال السلام الشامل في السودان".
ووجه حميدتي بالقبض على الجناة في أحداث مرشنج وقريضة وكدنير بولاية جنوب دارفور، وتقديمهم للعدالة، معرباً عن أسفه لـ "أعمال التخريب التى طالت المؤسسات التي تقدم الخدمة للمواطنين"، مطالبا أهالي المحلية بـ "تناسي مرارات الماضي من أجل حياة آمنة مستقرة وكريمة".
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