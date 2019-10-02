مسؤول سوداني: سجون السودان بلا معتقلين سياسيين

أعلن عضو المجلس السيادي ​السودان​ي، محمد حمدان دقلو "حميدتي" عن "خلو السجون ​السوداني​ة من أي معتقل سياسي"، داعياً حملة السلاح إلى "الجنوح للسلم"، موضحا أن "​الدولة​ اتخذت خطوة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، لتهيئة المناخ لإحلال السلام الشامل في السودان".

ووجه حميدتي بالقبض على الجناة في أحداث مرشنج وقريضة وكدنير بولاية جنوب ​دارفور​، وتقديمهم للعدالة، معرباً عن أسفه لـ "أعمال التخريب التى طالت المؤسسات التي تقدم الخدمة للمواطنين"، مطالبا أهالي المحلية بـ "تناسي مرارات الماضي من أجل حياة آمنة مستقرة وكريمة".