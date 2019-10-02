توقيف عائلة سورية بوادي الحجير لدخولها المنطقة خلسة

أوقفت دورية من ​مخابرات الجيش​ في ​وادي الحجير​، عائلة سورية مؤلفة من 6 اشخاص لدخولهم المنطقة خلسة وتم اقتيادهم الى مكتب مخابرات ​مرجعيون​ لاجراء المقتضى القانوني .

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