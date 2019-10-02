مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب يوقف مروجَي مخدّرات في النبطية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "في إطار ملاحقة جرائم المخدرات والضالعين فيها وبعد عملية رصد ومراقبة، توافرت معلومات ل​مكتب مكافحة المخدرات​ الإقليمي في ​الجنوب​ في وحدة ​الشرطة​ القضائيّة، حول قيام أشخاص بتعاطي وترويج المخدرات في ​مدينة النبطية​ وضواحيها. بعد تكثيف الإستقصاءات والتّحريات تمكّن عناصر المكتب المذكور، بتاريخ 17/9/2019، من توقيف شخصين يروجان المخدّرات في مدينة النبطية، وهما كلّ من: م. ي. (مواليد عام 1996/لبناني) ح. ي. (مواليد عام 1998/لبناني) وضُبِطَ بحوزتهما كميّات من مادّتي ​الكوكايين​ والسيلفيا. بالتّحقيق معهما اعترفا بتعاطي المخدّرات وبترويجها. أودِعَ الموقوفان والمضبوطات ​القضاء​ المختصّ بناءً على اِشارته".

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