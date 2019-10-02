شركة "شبارق": عينة الذرة المفرغة في مرفأ بيروت مطابقة للمواصفات اللبنانية

اشارت شركة "شبارق" للتجارة في بيان ردا على موضوع "فضيحة في ​مرفأ بيروت​: تلوث إهراءات الذرة بحشرات حمولة فاسدة"، الى ان المعلومات التي تم تناقلها فيها الكثير من المغالطات والافتراءات، وتم تداولها قبل فحص البضاعة من قبل اي مرجع ذو صلاحية، لذا يهم الشركة التوضيح انه عند بدء تفريغ البضاعة في مرفأ بيروت، وهي من نوع الذرة الصفراء المعدة للاستهلاك الحيواني، تطاير نوع من الفراشات، الامر الطبيعي بالنسبة للمحاصيل المستوردة من البلدان ذات المناخات المعتدلة والتي تعالج عالميا بإعادة التعقيم.

اضاف البيان "الا انه وبالرغم من ذلك، جرى وقف التفريغ، وطلبت شركتنا على الفور اخذ عينات من البضاعة للتحليل المخبري، كما اكدت الشركة ان كافة المستندات والشهادات الصحية والتحاليل الاجنبية التي رافقت البضاعة من بلد المنشأ هي مطابقة للمواصفات القياسية اللبنانية، وقد تم تسليم كافة الاوراق الى ​وزارة الزراعة​، كما اخذت ​ادارة الجمارك​ اللبنانية عينة من البضاعة لتحليلها. وبنتيجة الفحوصات، تبين ان البضاعة صالحة ومطابقة للمواصفات القياسية".

وكررت الشركة التأكيد بأنها "دائما تحت القانون"، وتمنت على وزارة الزراعة "اجراء كافة الفحوصات المخبرية التي ترتئيها مناسبة للتحقق من مدى مطابقة بضاعتنا للمعايير والمواصفات المفروضة قانونا، لكي يبنى على الشيء مقتضاه".