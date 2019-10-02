سفيرة فرنسا لدى منظمة الفاو: لبنان شريك أساسي للمنظمة الدولية

أكدت سفيرة فرنسا لدى منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) دلفين دي بوريون، في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" على هامش حفل التكريم الذي أقامته سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر لوزير الزراعة حسن اللقيس والمدير العام لمنظمة "الفاو" شو دونغ يو، أن "لبنان شريك أساسي للمنظمة الدولية، وفرنسا حريصة جدا على هذا البلد الصديق".
وقالت: "كان للرئيس الراحل جاك شيراك علاقات وثيقة مع لبنان، ونحن اليوم أكثر من أي وقت مضى نقف الى جانبه في مواجهة أزمة النازحين، وندعمه في المنظمة بكل ما هو ممكن للنهوض بالقطاع الزارعي، وسفارتنا في لبنان تبذل الجهود لدعم هذا البلد الصديق والعزيز على قلوبنا".
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