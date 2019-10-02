سفيرة فرنسا لدى منظمة الفاو: لبنان شريك أساسي للمنظمة الدولية

أكدت سفيرة ​فرنسا​ لدى منظمة الاغذية و​الزراعة​ للامم المتحدة (​الفاو​) دلفين دي بوريون، في حديث الى "​الوكالة الوطنية للاعلام​" على هامش حفل التكريم الذي أقامته سفيرة ​لبنان​ في ​ايطاليا​ ميرا ضاهر لوزير الزراعة ​حسن اللقيس​ والمدير العام لمنظمة "الفاو" شو دونغ يو، أن "لبنان شريك أساسي للمنظمة الدولية، وفرنسا حريصة جدا على هذا البلد الصديق".

وقالت: "كان للرئيس الراحل ​جاك شيراك​ علاقات وثيقة مع لبنان، ونحن اليوم أكثر من أي وقت مضى نقف الى جانبه في مواجهة أزمة ​النازحين​، وندعمه في المنظمة بكل ما هو ممكن للنهوض بالقطاع الزارعي، وسفارتنا في لبنان تبذل الجهود لدعم هذا البلد الصديق والعزيز على قلوبنا".