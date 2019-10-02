دريان بحث مع فوشيه في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه وتم البحث في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة.
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