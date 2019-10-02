مكتب الحسن نفى صحة التسجيل الصوتي المنسوب اليها عن الخطف

نفى المكتب الاعلامي لوزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ في بيان "نفيا قاطعا صحة التسجيل الصوتي الذي يتم تداوله عبر تطبيق "الواتس اب"، والمنسوب الى الحسن عن تحذيرها من ​عمليات خطف​".

وذكر المكتب بأن "​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ كانت اصدرت بيانا في هذا الخصوص اشارت فيه الى ان ​الأخبار​ المتداولة حول محاولات الخطف غير دقيقة وان التحقيق ما زال مستمرا في حالة واحدة".

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