نفى المكتب الاعلامي لوزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في بيان "نفيا قاطعا صحة التسجيل الصوتي الذي يتم تداوله عبر تطبيق "الواتس اب"، والمنسوب الى الحسن عن تحذيرها من عمليات خطف".
وذكر المكتب بأن "المديرية العامة لقوى الامن الداخلي كانت اصدرت بيانا في هذا الخصوص اشارت فيه الى ان الأخبار المتداولة حول محاولات الخطف غير دقيقة وان التحقيق ما زال مستمرا في حالة واحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الحسن نفى صحة التسجيل الصوتي المنسوب اليها عن الخطف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.