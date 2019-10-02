البعث: للتنسيق بين كافة الاحزاب لمواجهة التدخل الاميركي بالشؤون الداخلية

لفتت ​القيادة​ القطرية لحزب "البعث العربي الاشتراكي" في ​لبنان​ إلى "الاوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر فيها لبنان"، مؤكدةً "ضرورة تفعيل التنسيق بين كافة الاحزاب و​القوى الوطنية​ لمواجهة ما يجري على الساحة اللبنانية من تجاوزات للكرامة والسيادة الوطنية عبر التدخل الاميركي السافر في الشؤون الداخلية اللبنانية لجهة الزيارات الوقحة التى تتجاوز اصول العلاقات الدولية بين الدول والتصريحات السافرة وصمت المسؤولين اللبنانيين تجاهها،بالاضافة لموضوع ​العقوبات الأميركية​ على ​الشعب اللبناني​ و سيادته و اقتصاده، وضرورة وضع آليات وطنية لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية على لبنان والمنطقة وشعوبها".

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