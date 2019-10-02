كشفت معلومات أن الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل سيترشح للإنتخابات النيابية في المرحلة المقبلة، في وقت تتحدث معلومات عن ترشيح "التيار الوطني الحر" لمنصور فاضل شقيق الإعلامية لارا فاضل زلعوم، عن منطقة المتن.
تجدر الإشارة الى أن أبو فاضل هو منطقة نابييه، ويحظى بتأييد كبير في منطقة المتن، مع العلم أنه كان بنيه شقيق أبو فاضل الإعلامي سيمون أبو فاضل ترشيح نفسه في المنطقة إلا أنه تراجع عن هذا الأمر بعد إتفاق بينهما على ترشح شقيقه.
كانت هذه تفاصيل خبر جوزيف أبو فاضل سيتشرح بمواجهة منصور فاضل بمنطقة المتن في الإنتخابات النيابية المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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