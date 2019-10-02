جوزيف أبو فاضل سيتشرح بمواجهة منصور فاضل بمنطقة المتن في الإنتخابات النيابية المقبلة

كشفت معلومات أن الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​ سيترشح للإنتخابات النيابية في المرحلة المقبلة، في وقت تتحدث معلومات عن ترشيح "​التيار الوطني الحر​" لمنصور فاضل شقيق الإعلامية لارا فاضل زلعوم، عن ​منطقة المتن​.

تجدر الإشارة الى أن أبو فاضل هو منطقة نابييه، ويحظى بتأييد كبير في منطقة المتن، مع العلم أنه كان بنيه شقيق أبو فاضل الإعلامي ​سيمون أبو فاضل​ ترشيح نفسه في المنطقة إلا أنه تراجع عن هذا الأمر بعد إتفاق بينهما على ترشح شقيقه.