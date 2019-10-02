الرئيس عون: لن أترك صناعة لبنانية تعاني إلا وسأقدم لها الدعم اللازم 

أكد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ "أنني لن أترك صناعة ​لبنان​ية تعاني إلا وسأقدم لها الدعم اللازم لها، انطلاقًا من قناعتي بوجوب الاهتمام بالقطاعات الانتاجية كي يتحول ​اقتصاد​ لبنان من اقتصاد ريعي الى انتاجي، لانه بذلك نعزز ​الاقتصاد​ الوطني ونحمي ​الصناعة​ اللبنانية ونحد من الاستيراد من الخارج".

وأشار الرئيس عون الى أن "التدابير الأولية التي اتخذها ​مجلس الوزراء​ لدعم الصناعة الوطنية وحمايتها، أسفرت عن نتائج ايجابية"، لافتًا الى أن "تدابير أخرى ستتخذ في هذا المجال".

مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله في ​قصر بعبدا​، وزير الصناعة وائل بو فاعور مع وفد من أعضاء ​جمعية الصناعيين​ برئاسة ​فادي الجميل​، قدموا للرئيس عون عرضا للواقع الحالي للصناعة اللبنانية والاجراءات الهادفة الى حمايتها ودعم القطاعات الانتاجية.

وشرح الوزير بو فاعور نتائج الإحصاء الاولي الذي أجري حول فرص العمل المتوافرة في القطاع الصناعي، لاسيما بعد اجراءات الحماية التي اعتمدت.

كما تحدث الجميل منوهًا بموقف الرئيس عون الداعم للصناعة اللبنانية، مؤكدا انه منذ انتخابه رئيسا للجمهورية شعر الصناعيون بأن مرحلة جديد زاهرة دخلت فيها الصناعة اللبنانية، معددًا بعض المطالب الضرورية لاستكمال دعم الصناعة، منها توفير ​الطاقة​ المكثفة وتأمين رديات على ​الصادرات​ بنسبة 3%.