جونسون: بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر









اسماء السيد - مانشستر: أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 أكتوبر الحالي "بغض النظر عما سيحدث" مع أو من دون اتفاق.

وأعلن جونسون في خطاب أمام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر (شمال غرب انكلترا) "ما يريده العالم بأسره هو الانتهاء من هذا الموضوع، والمضي قدما. لذلك سنخرج من الاتحاد الاوروبي في 31 أكتوبر بغض النظر عما سيحدث".

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن اتفاق بريكست الذي سيقدمه اليوم للاتحاد الأوروبي "هو "تنازل من جانب المملكة المتحدة" داعيا الاتحاد الأوروبي "لتقديم تنازل بدوره".

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وأكد أن مقترحاته لا تتضمن نقاط تفتيش على الحدود الإيرلندية، وهي إحدى النقاط الشائكة في المفاوضات مع بروكسل.

وحذر جونسون من أن "خروجا من دون اتفاق" من الاتحاد الأوروبي سيكون البديل الوحيد للخطة التي يعتزم تقديمها للأوروبيين خلال اليوم، مؤكدا أن المملكة المتحدة "جاهزة" لذلك.

وقال "لا ينبغي أن يكون لدينا أي شك في أن البديل (للخطة) هو خروج من دون اتفاق. وهذه ليست النتيجة التي نريدها، ليست النتيجة التي نسعى لها. لكن دعوني أقول لكم إنها نتيجة نحن جاهزون لها".