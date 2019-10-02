شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد سليم: الدولة المصرية أكبر من أن ترد على رعاع وحرافيش مغرضين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن الرئيس تحمل لا يتحمله بشر.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أن الدولة المصرية أكبر من أن ترد على رعاع وحرافيش مغرضين يسعون للنيل منها، قائلا:" مصر أكبر من أن ترد على رعاع وحرافيش".

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وأضاف أن أبناء مصر بالخارج لهم دور فعال فى بناء الدولة المصرية، واستقبلوا الرئيس بالولايات المتحدة بكل فخر، مؤكدا على أن الجميع يتحدث عن الداخل وأبناؤنا بالخارج أيضا يقومون بدورهم الفعال، بعيدا عن الرعاع والحرافيش الآخرين.

وقال النائب محمد عقل عضو مجلس النواب، "البرلمان شال الشيلة كاملة مع القيادة السياسية والجيش". وأضاف، نريد تفعيل دور البرلمان فى مواجهة الحكومة، فكلنا فى خندق واحد نعمل لصالح المواطن.