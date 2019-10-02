شكرا لقرائتكم خبر عن أمين حزب الحرية يشيد بتوجيهات السيسي بشأن المستبعدين من بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد صالح، أمين حزب الحرية المصرى بالشيخ زايد، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة النظر فى المستبعدين من بطاقات التموين، مشيرا إلى أن ذلك يدل على اهتمام الرئيس ومتابعته الدقيقة لأحوال المصريين، حيث طالب الحكومة، بمعالجة أزمة التموين، وأعرب عن تفهمه لموقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.

وشدد صالح، على ضرورة سرعة استجابة الوزارات لتعليمات الرئيس، التى تهدف إلى تأمين الحياة الكريمة للمواطنين، وهذا يستدعى مراجعة بعض الإجراءات واتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، فى سبيل الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة والاستقرار المجتمعى للمصريين الذين تحملوا مشقة الإصلاح الاقتصادى وحدهم.

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وأكد صالح، على ضرورة فتح السيستم للمواطنين الذين يريدون التظلم إلكترونيا لراحتهم وفض التزاحم فى مكاتب التموين لأن هناك أعداد مأهولة حذفت بالخطأ، وحينما أرادو الدخول على السيستم مؤخرا للتظلم كانت تأتى لهم رسالة أنهم لا يمكن لهم الدخول، فى حين أنهم أحوج ما يكون وتضرروا من إجراءات تنقية البطاقات التموينية.

وتنفيذا بتوجيهات رئيس الجمهورية، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار مكاتب التموين فى تلقى التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ﻭأنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضى وحتى الاثنين، تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، ﻭأنه جار أيضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.

ونوهت الوزارة، إلى أنه تم أيضا استمرار صرف الخبز المدعم لأى مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، حيث أن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم ايضا لصرف السلع طالما انهم من مستحقى الدعم.