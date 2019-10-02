عبدالعال: حديثى عن تغيرات سياسية وحزبية وإعلامية صحيح مش كلام بنيم به الناس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، أن القطار نحو التقدم انطلق، ولن نسمح لأحد بإيقافه، مضيفا: "القطار انطلق للهدف الأمثل وهو تطوير الوطن ولن نتكلم إلا بقوة فى الداخل والخارج، فالدولة قوية واقتصادها وجيشها قوى".
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء: "إن الجمعة الماضية كانت رسالة للعالم كله ، ودلل على تزييف الحقائق قائلا لو 5 أو 6 طالعين من الماتش يتم تصويرهم وتبقى مظاهرة، دا إحنا 20 مليون فى القاهرة لو شوية فى محطة الاتوبيس حيقولوا مظاهرة، واللى خارجين من محطة قطار رمسيس من الصعيد لو تم تصويرهم حتقول مظاهرة .. حتى هذا المجلس بعد انتهاء الجلسات حوالى 3 آلاف موظف بيخرجوا ماشين فى القصر العينى تصورهم تبقا مظاهرة".
وأشار عبد العال إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى وسيلة لتوصيل الحقيقة لكن البعض يتخذها وسيلة لنشر الشائعات والأكاذيب، وتابع : "نحن هنا فى مصر أثبتنا أصالتنا ومناعتنا قوية ونحاول نقويها بإجراء العديد من الإصلاحات".
وشدد عبد العال على أن ما قاله بجلسة الأمس أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات سياسية وحزبية وإعلامية صحيحا وليس "كلام ننيم الناس به".
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