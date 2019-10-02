شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس البرلمان: إشادتى أمس كانت بالشعب الألمانى وليس أى شخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن إشادته امس خلال جلسة أمس بالبنية التحتية فى ألمانيا كانت موجهة للشعب الألمانى وليس كما فسرها البعض بأنها إشادة بالشخصية التاريخية التى أثارت الحرب العالمية الثانية، علم الجميع مالها من أخطاء، مؤكدا أن هذه الشخصية ليست محل إشادة وأن اشادته كانت موجهة للشعب الألمانى.

وقال عبد العال، خلال الجلسة الافتتاحية بالمجلس اليوم إن البنية الأساسية فى ألمانيا يتم تدريسها فى الكتب الاقتصادية، لافتا إلى أن إشادته أمس كانت لعظمة الشعب الألمانى الذى قام بتلك البنية وطورها وصدرها للعالم، مضيفا أن الشخصية التى قال البعض بأنه يقصدها ليست محل إشادة لأنها ارتكبت الكثير من الخطايا والجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح عبد العال أن أى شخص حصل على قدر من التعليم لا يستطيع الإشادة بتلك الشخصية.