نائب رئيس البرلمان العراقي يدعو للتحقيق في الاحتجاجات الشعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ ):

دعا نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي اليوم الاربعاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى فتح تحقيق في الاحتجاجات الشعبية والاستماع إلى المطالب المشروعة للمحتجين .

وقال الكعبي، في بيان صحفي ، إن " السلطة التشريعية تدعم حق التظاهر السلمي في بغداد والمحافظات طالما كانت وفق الدستور والقانون وعلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فتح تحقيق عاجل وعادل لأحداث أمس والاستماع الى المطالب المشروعة لإخوتنــــــــا المتظاهرين والاستجابة لها " .

وأوضح أن هيئة رئاسة مجلس النواب سبق وأن وجهت لجنتي الأمن والدفاع، وحقوق الانسان النيابتين بفتح تحقيق نيابي بالأحداث التي جرت أمس، لافتا إلى أن اللجنتين باشرتا اليوم بالإجراءات كافة بما يحفظ حقوق ومطالب جميع ابناء الشعب.

وعبر نائب رئيس البرلمان عن" أسفه الشديد لوقوع خسائر في الأرواح والاصابات بين المدنيين العزل و القوات الأمنية، رغم التأكيدات المستمرة بوجوب عدم استخدام العنف والرصاص الحي والحفاظ على سلمية التظاهرات والممتلكات العامة والخاصة" .

وكان شهود عيان قد ذكروا في وقت سابق اليوم أن القوات الأمنية تحاصر المئات من المتظاهرين في مناطق متفرقة من مدينة بغداد مستخدمة الغازات المسيلة للدموع لمنع اي مظاهرة من الوصول الى ساحة التحرير وسط بغداد.

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وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ ) إن عددا من المتظاهرين وصلوا الى ساحة التحرير وساحة الطيران وسط بغداد فيما منعت قوات أخرى وصول جموع من المتظاهرين قادمين من جنوبي بغداد على طريق الزعفرانية-معسكر الرشيد .

وأشاروا إلى أن قوات الأمن استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف في الهواء ومطاردة المتظاهرين بالعصي .

وذكر الشهود أن متظاهرين في حي الشعب شمالي شرقي بغداد أحرقوا الاطارات وسط انتشار للمتظاهرين وقوات مكافحة الشغب والأمر كذلك في حي الصدر.

وأوضح الشهود أن ثمانية أصيبوا بجروح اليوم جراء تعامل القوات الامنية مع المتظاهرين بالغازات المسيلة للدموع.

وتشهد شوارع وسط بغداد اختناقات مرورية على خلفية اغلاق جسر الجمهورية أمام حركة المركبات وتقييد الحركة في شوارع اخرى مؤدية إلى ساحة التحرير .