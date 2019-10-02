تعاطوا المخدرات خلال القيادة.. ضبط 3 سائقين بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

ضبطت حملة أمنية نظمتها إدارة المرور بأسوان، اليوم الأربعاء، للكشف على السائقين، للتأكد من عدم القيادة تحت تأثير المخدرات، 3 حالات إيجابية.

وسحب أعضاء الحملة عينات من 25 سائق بكمين أبو الريش بمركز أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطي مخدر "الحشيش، البانجو، أقراص مخدرة".

حرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.