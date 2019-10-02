لماذا تتراجع أسعار الخضروات في سوق التجزئة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

شهدت بعض أصناف الخضروات مثل الطماطم والخيار والكوسة، تراجعًا منذ بداية الأسبوع الماضي، في سوق التجزئة.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي إن بعض أصناف الخضروات تراجعت بشكل تتريجي في سوق التجزئة مثل الطماطم والخيار والكوسة، الأسبوع الماضي، مع زيادة المعروض بالأسواق نتيجة لظهور المحصول الجديد من العروة الشتوية بالأسواق.

وتابع النجيب، أن أسعار الطماطم تراجعت بنسبة تتراوح بين 10 و20% منذ بداية الأسبوع الماضي وحتى الآن.

وأضاف النجيب، أن سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 5 جنيهات و6.5 جنيه مقابل 9 و10 جنيهات، وسعر كيلو الخيار يتراوح بين 6 جنيهات و6.5 جنيه مقابل 9 جنيهات في سوق التجزئة، بحسب المنطقة التي تباع فيها.

ويتراوح سعر كيلو الكوسة بين 7 و8 جنيهات مقابل 10 جنيهات و13 جنيها.

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ووفقا لقول النجيب، فإن سعر كيلو الفاصوليا تراجع بالتدريج في الأسواق إلى أن وصل للسعر الحالي منذ أغسطس الماضي نتيجة طرح المحصول الجديد.

ويتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 13 و15 جنيها مقابل 20 و25 جنيها، وفقا لقول النجيب.

وتوقع النجيب مزيدا من التراجع خلال الفترة القادمة لهذه الأصناف بالسوق مع وفرة المعروض بشكل أكبر بالأسواق.

وكانت أسعار الطماطم والخيار والبامية ارتفعت بسوق التجزئة نتيجة انتهاء العروة الصيفية خلال الشهر الماضي، وفقا لقول النجيب لمصراوي وفي وقت سابق.

وشهدت أيضا أسعار الفاصوليا ارتفاعا خلال شهر يوليو الماضي بسوق التجزئة سببها قلة المعروض بالأسواق، حيث يشهد شهر يوليو من كل عام تراجعا في حجم المعروض وهو ما يرفع الأسعار، لكن هذه الزيادة لا تستمر كثيرا، بحسب قول النجيب في وقت سابق.

ووفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن معدل التضخم في أغسطس، فإن زيادة أسعار الخضروات قادت معدل التضخم الشهري في أغسطس إلى تسجيل 0.7%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الكوسة بنسبة 28%، والخيار بنسبة 14.2%.