بنك كريدي أجريكول يخفّض الفائدة 1% على الودائع والحسابات الجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال المصري:

قرر بنك كريدي أجريكول مصر خفض الفائدة 1% على الودائع والحسابات الجارية، بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي، بتخفيض سعر الفائدة، بحسب ما قاله مسؤول بالبنك لمصراوي.

وكان البنك المركزي قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي بخفض الفائدة 1% على الإيداع والإقراض وتراوح متوسط سعر الكوريدور عند 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض.

وأبقى البنك على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت دون تغيير عند 12.5% يصرف العائد شهري، و 13% يصرف العائد ربع السنوي، و13.25% للعائد نصف السنوي.