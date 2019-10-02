بسبب تسمم الفسيخ... سحب عينات جديدة من الأسماك المملحة بكفرالشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

شن مكتب مراقبة الأغذية بإدارة مطوبس الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملات تفتيشية على محال بيع أسماك الفسيخ بمدينة مطوبس والسوق العمومي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة سمر أحمد، مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.

وجرى سحب 4 عينات من أسماك الفسيخ المملح، بمعرفة مفتشي الأغذية من أسواق مطوبس، وإرسالها للفحص المعملي بمعامل وزارة الصحة، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

الجدير بالذكر أن الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم التابع لكلية طب جامعة الإسكندرية، أعلنت منذ ساعات، وفاة "سماسم. ع" 50 عامًا، بعد تحويلها لمركز السموم بالإسكندرية ضمن 3 حالات من كفر الشيخ، مصابين بالتسمم إثر تناولهم وجبة فسيخ فاسدة.