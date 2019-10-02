عمليات بغداد تنفي مقتل متظاهر في منطقة الشعب شمال العاصمة

نفت عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن مقتل متظاهر في الشعب شمالي العاصمة العراقية.
ذكرت القيادة في بيان أوردته قناة السومرية نيوز أنه "لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول مقتل أحد المتظاهرين في منطقة الشعب"، مؤكدة أن القوات الأمنية متواجدة حاليًا لغرض تأمين الحماية للمتظاهرين.
وتشهد مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، مظاهرات غاضبة منذ مساء أمس وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالإصلاح.
وأحرق متظاهرون الإطارات في شوارع رئيسية بمناطق عدة في بغداد وعدد من المحافظات، في وقت قطعت القوات الأمنية الطرق الرئيسة الواصلة بين المحافظات والعاصمة.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح
وقال صالح إن "التظاهر السلمي حقٌ دستوري مكفولٌ للمواطنين.. أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الأمن العام".
وتابع "أؤكد على ضبط النفس واحترام القانون.. أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى".
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