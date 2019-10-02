إرحل يا تميم يتصدر تويتر.. والنشطاء: كفاية تخريب

بعد إصرار قطر واستمرارها في تدعيم الأرهاب بأشكاله المختلفة، مما جعلها في عزلة وقاطعتها عدد من الدول العربية والدولية، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "ارحل يا تميم"، معلنين عن غضبهم وثورتهم على أمير قطر تميم بن حمد، لما يقوم به من تصرفات تسئ للشعب القطري خاصة والعربي عامة، واختاروا يوم 24 أكتوبر الجاري ليكون يوم ثورة عليه.



وتصدر هاشتاج"ارحل يا تميم" التصنيف الرابع بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وتفاعل معه النشطاء وانهالت التعليقات المصحوبة بصور مختلفة لأمير قطر ومنها:"الخيانة تمشي في عروقهم من خان وباع

ابوه ماضمنه للشعبه وللخليج العربي..كان الله في عون الشعب القطري".

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وقال أخر:"لا مو ارحل ي تميم..ارحل يا يتيم"،وغيره"كفى تخريب في بلادك وبلاد العرب"، وتعليق أخر:"جعلت من قطر امارة الارهاب والعماله والخيانه وبؤرة لخلق الفتنة"، كما قال أحد النشطاء مدعما الثورة على أمير قطر:"تحيه الى الاحرار من شعب قطر تخلصوا من هذا الحاكم الخائن و العوده للهويه العربيه ... ادعم

ثورة الشعب القطري 24 أكتوبر ".

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وكان تميم بن حمد قام منذ أيام بتجريد لاعب المنتخب القطري السابق بألعاب القوى سليمان حامد عبدالله من الجنسية القطرية، مما اشعل الغضب في نفوس القطريين خاصة المعارضة القطرية التي اعتبرته أحد أعمال الاضطهاد الغير إنساني الذي يقوم به بن حمد حتى ضد ابناء بلده.



كما بثت أحد قنوات المعارضة القطرية عما يعانيه الرئيسين تميم بن حمد ورجب طيب أردوغان رئيس تركيا، من المقاطعة والعزلة الدولية الواسعة التي كانت واضحة أمام العالم في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما رفض عدد ليس بالقليل من زعماء العالم عقد لقاءات ثنائية معهم.

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