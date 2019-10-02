مصر: تأجيل محاكمة الإرهابي هشام عشماوي إلى 1 ديسمبر

عبد الله ابو ضيف (القاهرة)

أجلت محكمة مصرية اليوم النطق بالحكم على الإرهابي هشام عشماوي و207 متهمين من عناصر تنظيم «بيت المقدس» الإرهابي.

وقررت المحكمة تحديد جلسة 1 ديسمبر للنطق بالحكم على عشماوي والمتهمين الآخرين، لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري السابق، وتفجير منشآت أمنية.

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وكان قوات الجيش الليبي قد ألقت القبض على هشام عشماوي- ضابط الصاعقة المصري المفصول- في أكتوبر 2018 في عملية أمنية في مدينة درنة، إذ كان يرتدي حزاماً ناسفاً حينها.

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وسلمت السلطات الليبية عشماوي إلى مصر في نهاية مايو 2019 ليحاكم أمام القضاء المصري بعد التحقيق معه بشأن اتهامات في عدد من الهجمات الإرهابية التي تتهم السلطات المصرية عشماوي بالتخطيط والمشاركة فيها.