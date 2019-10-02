كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الحكومة البريطانية: سنخرج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الحكومة البريطاني بوريس جونسون، أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي سيكون بحلول 31 أكتوبر، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وقال جونسون، في مؤتمر لحزب المحافظين: "بعد ثلاث سنوات ونصف السنة بدأ الناس يشعرون أنهم يعاملون كمغفلين، وأن ثمة قوى في هذا البلد لا تريد تنفيذ بريكست".

وتابع: "ولو صحت شكوكهم فأعتقد أنه ستكون هناك تداعيات خطيرة على الثقة في نظامنا الديمقراطي".

وقال جونسون: "فلننفذ بريكست في 31 أكتوبر...لنستعيد التحكم في أموالنا وحدودنا وقوانيننا...فلننفذه لأن التأخير في ذلك غير ذا معنى ومكلف...ولكي نبني شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي".

وتابع رئيس الوزراء البريطاني: "اليوم في بروكسل سوف نطرح مقترحات بناءة ومعقولة توفر حلا وسطا لكلا الطرفين".

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الأربعاء، إنه سيكشف عن عرضه النهائي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويقول أن بريطانيا إذا لم تتعامل معه فسوف تتوقف المحادثات والمغادرة في 31 أكتوبر.

وفي خطابه الختامي أمام المؤتمر السنوي لحزرائه، سوف يلتزم جونسون بخطته المتشددة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يقدم تفاصيل الحزب المؤمنة عما سيصفه بأنه "حل وسط عادل ومعقول".

Advertisements

ومع بقاء أقل من شهر على أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فإن مستقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو أهم تحرك جيوسياسي منذ الحرب العالمية الثانية غير مؤكد. ويمكن أن يترك مع صفقة أو بدون واحدة - أو لا يترك على الإطلاق.

وتقول أيرلندا أن اقتراح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون أساسًا للصفقة: "دعنا ننفذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، لذا في عام 2020، ويمكن لبلدنا المضي قدمًا".

وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تصويت بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، أصبحت محادثات الطلاق في مأزق.

وكان جونسون ثابتًا في الالتزام بالموعد المحدد في 31 أكتوبر، ولكن البرلمان وضع حواجز على الطريق، وإصدار قانون يلزمه بالطلب من الاتحاد الأوروبي تأخير إذا فشل في تأمين اتفاق مقبول في قمة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر. 17-18.

ولقد طلب الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا من بريطانيا تقديم مقترحات "قانونية وتشغيلية" للتغييرات التي يرغب جونسون في التوصل إلى اتفاق تفاوضت مع سلفه تيريزا ماي مع الكتلة في العام الماضي.

وقال رئيس حزب المحافظين جيمس كليفرلي: "هذه هي لحظة الحقيقة"، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يرى الحاجة إلى حل وسط إذا ما أراد تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على صفقة، أو "لا صفقة"، وهو ما يعني عدم اتخاذ أي إجراءات لتخفيف الانقسام المفاجئ لـ اتفاقيات التجارة والتعاون التي كانت سارية منذ عقود.