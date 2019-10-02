كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتظاهرون بهونج كونج يستهدفون شركات البر الرئيسي والمؤيدة لبكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يركز المحتجون المناهضون للحكومة في هونج كونج على نحو متزايد غضبهم على الشركات في البر الرئيسي الصيني وتلك التي لها صلات مؤيدة لبكين ويضعون رسومات على جبهات المتاجر ومنافذ التخريب في قلب المركز المالي.

واستهدف المتظاهرون بعضًا من أكبر البنوك في الصين في نهاية الأسبوع، حيث قاموا برش الشعارات المناهضة للصين على الفروع المغلقة وإغلاق أجهزة الصراف الآلي الخاصة بمنافذ البيع مثل بنك الصين ( 601988.SS )، في حين أن نظرائهم الدوليين القريبين مثل ستاندرد تشارترد هرب دون أن تمس.

وقام المتظاهرون بتدوين كتابات مناهضة للصين على العديد من منافذ ستاربكس، بما في ذلك المناطق السياحية والتجارية الصاخبة في كوزواي باي وأدميرالتي.

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وتسير الشركات في جميع أنحاء هونغ كونغ، القاعدة الآسيوية للعديد من الشركات العالمية، تسير على حبل مشدود بين المتظاهرين وحكام الحزب الشيوعي الصيني في بكين.

وأصبحت كاثي باسيفيك إيرويز ( 0293.HK ) أكبر ضحية للشركات عندما طالبت الصين في أغسطس بتعليق الموظفين المشاركين في حركة الاحتجاج التي أغرقت هونج كونج في أكبر أزمة سياسية منذ عقود.

وقال اتحاد النقابات العمالية في هونغ كونغ أن 20 طيارًا على الأقل وطاقم الطائرة تم فصلهم منذ ذلك الحين.

