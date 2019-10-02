كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون: ستكون هناك "عواقب وخيمة " إذا تأخر الاتفاق بشأن البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المملكة المتحدة تنازلت مع اقتراح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والآن يتعين على الاتحاد الأوروبي التنازل أيضًا.

وقال بوريس جونسون، إنه يجب الا تكون هناك عمليات تفتيش على الحدود الأيرلندية أو بالقرب منها تحت أي ظرف من الظروف بموجب صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. واضاف انه ستكون هناك "عواقب وخيمة للثقة في ديمقراطيتنا" إذا تأخر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر.

صوتت بريطانيا في عام 2016 لترك الاتحاد الأوروبي لكنها لا تزال منقسمة بعمق حول شروط المغادرة.

وجاءت هذه التعليقات في الوقت الذي قدم فيه جونسون عرضه لصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، حيث يحين موعد خروج بريطانيا من الكتلة.

يقول جونسون إن الاقتراح ذو "تسوية بناءة ومعقولة"، لكن من المحتمل أن يواجه شكوكًا عميقة من قادة الاتحاد الأوروبي، الذين يشكون في أن المملكة المتحدة لديها خطة عملية لتجنب عمليات تفتيش البضائع أو الأشخاص الذين يعبرون الحدود بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وايرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد أوضح رئيس الوزراء بوريس جونسون، أنه سيرسل ما اسماه "العرض النهائي" للمملكة المتحدة بشأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع تحديد الموعد المحدد لمغادرة بريطانيا بعد أقل من شهر.

وقال جونسون إن الاقتراح هو "حل وسط عادل ومعقول". لكن من المحتمل أن يواجه شكوكًا من قادة الاتحاد الأوروبي، الذين يشكون في امتلاك المملكة المتحدة خطة عملية لتجنب الضوابط الحدودية بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة.

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وتقول الحكومة البريطانية إنها سترسل المقترحات إلى بروكسل بعد اختتام جونسون للمؤتمر السنوي لحزب المحافظين اليوم الأربعاء. يقول جونسون إنه سوف يبتعد عن المحادثات إذا رفض الاتحاد الأوروبي "الانخراط" في خطة المملكة المتحدة.

يصر جونسون على أنه يتعين على بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مع أو بدون صفقة.

و في وقت سابق، كان قد اوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الثلاثاء أن حانت اللحظة الحاسمة، حيث تستعد حكومته أخيرًا لتقديم مقترحات ملموسة لعقد انفصال جديد عن الاتحاد الأوروبي.

من المقرر أن تغادر بريطانيا الكتلة المكونة من 28 دولة في نهاية هذا الشهر، وينفد صبر قادة الاتحاد الأوروبي بسبب فشل المملكة المتحدة في وضع خطط مفصلة للحفاظ على حدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا - وهي نقطة الخلاف الرئيسية للاتفاق.

تعتزم المملكة المتحدة إرسالهم إلى بروكسل في غضون أيام من مؤتمر حزب المحافظين الحاكم الذي ينتهي في مانشستر، شمال إنجلترا، يوم الأربعاء. وقال جونسون إن التفاصيل سيتم الكشف عنها "قريبًا جدًا".

يقول جونسون إن بريطانيا ستترك الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 أكتوبر، مع أو بدون صفقة. تم رفض اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وسلفته، تيريزا ماي، من قبل برلمان المملكة المتحدة ثلاث مرات، ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب معارضة "الدعم"، وهي بوليصة تأمين تهدف إلى ضمان عدم وجود عودة إلى المراكز الجمركية أو غيرها من البنية التحتية على الحدود الأيرلندية.

تدعم الحدود المفتوحة كل من الاقتصاد المحلي وعملية السلام في أيرلندا الشمالية.

