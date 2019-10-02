كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول بريطاني: حان الوقت لتقديم تنازلات للخروج من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا اليوم الاربعاء إن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن الوقت قد حان لتقديم بعض التنازلات حتى يمكن الاتفاق على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي في 31 أكتوبر.

وأضاف جيمس كليفرلي في مقابلة مع سكاي نيوز: "هذه هي لحظة الحقيقة".

وتابع: "هذه هي النقطة التي يحتاج فيها الاتحاد الأوروبي إلى إدراك أنه إذا كانت هناك أي حركة يمكنهم القيام بها، وأي تنازلات يمكنهم تقديمها، فهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك لأننا لن نسعى إلى التأخير".

ومن المقرر أن يكشف رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الأربعاء عن عرضه النهائي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويقول أن بريطانيا إذا لم تتعامل معه فسوف تتوقف المحادثات والمغادرة في 31 أكتوبر.

وفي خطابه الختامي أمام المؤتمر السنوي لحزرائه، سوف يلتزم جونسون بخطته المتشددة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يقدم تفاصيل الحزب المؤمنة عما سيصفه بأنه "حل وسط عادل ومعقول".

ومع بقاء أقل من شهر على أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فإن مستقبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو أهم تحرك جيوسياسي منذ الحرب العالمية الثانية غير مؤكد. ويمكن أن يترك مع صفقة أو بدون واحدة - أو لا يترك على الإطلاق.

Advertisements

وقال مسؤول حكومي بريطاني رفيع: "إما أن تتفاوض الحكومة على صفقة جديدة أو تعمل على" لا صفقة "- فلن يعمل أي شخص على تأخير".

سنواصل القتال لاحترام أكبر تصويت ديمقراطي في التاريخ البريطاني. إن الاتحاد الأوروبي ملزم بموجب قانون الاتحاد الأوروبي فقط بالتفاوض مع حكومات الدول الأعضاء، ولا يمكنهم التفاوض مع البرلمان، وهذه الحكومة لن تتفاوض بشأن التأخير".

ويقامر جونسون بأنه، من خلال اتخاذ موقف متشدد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سوف يسرق الأصوات من أحزاب مثل حزب "البريكست"، بقيادة نايجل فاجيج المخضرم في انتخابات من المتوقع على نطاق واسع أن تأتي قبل نهاية العام، وهذا هو السبب في أننا نخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وتقول أيرلندا أن اقتراح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون أساسًا للصفقة: "دعنا ننفذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، لذا في عام 2020، ويمكن لبلدنا المضي قدمًا".

وبعد أكثر من ثلاث سنوات من تصويت بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، أصبحت محادثات الطلاق في مأزق.

