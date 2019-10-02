كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: مكالمتي مع زيلينسكي كانت "مثالية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيلتقي مسؤولان سابقان كانا متورطين في تعاملات إدارة ترامب مع أوكرانيا مع لجان الكونجرس الأمريكي التي تبدأ هذا الأسبوع، حيث يكتسب التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب قوة.

وكان من المقرر أن يحضر موظفو الكونجرس إحاطة إعلامية في الكونجرس اليوم الأربعاء من قبل المفتش العام بوزارة الخارجية "ستيف لينيك" وفقًا لمصدرين مطلعين على الموقف.

وتمت دعوة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والعلاقات الخارجية والاستخبارات والمراقبة والاعتمادات بمجلس الشيوخ ومجلس النواب لحضور الاجتماع.

وكان من المتوقع أن تتناول الجلسة الوثائق المتعلقة بأوكرانيا والتي تم استدعاءها من قبل لجان مجلس النواب.

وبعد شكوى من المخبرين الأسبوع الماضي، يبحث الديمقراطيون في طلب ترامب إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية في 25 يوليو للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو منافس بارز في السباق الديمقراطي لخوض انتخابات الجمهوري ترامب في انتخابات 2020.

ويقال أن شخص المبلغ عن الأمر، هو عميل للمخابرات اتهم ترامب بالتماس تدخل أجنبي لمصلحته السياسية الشخصية.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وهاجم التحقيق.

وكان "كورت فولكر" الذي استقال الأسبوع الماضي كممثل خاص لترامب في أوكرانيا، متوجهًا إلى كابيتول هيل لإعطاء ترشيحات لموظفي مجلس النواب يوم الخميس، وهو اليوم الذي طُلب فيه المثول فيه.

ووافق "ماري يوفانوفيتش" الذي كان سفيرًا للولايات المتحدة في أوكرانيا حتى تم استدعاؤها فجأة في مايو، على الظهور في 11 أكتوبر، وليس اليوم الأربعاء على النحو المطلوب أصلا.

من خلال معرفتهم العميقة بأوكرانيا، يمكن أن تكون شهادة يوفانوفيتش وفولكر مهمة بشكل خاص في تحقيق المساءلة الذي أطلقته رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الأسبوع الماضي.

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ويمكن أن يؤدي التحقيق إلى الموافقة على مواد المساءلة - أو التهم الرسمية - ضد ترامب في مجلس النواب.

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى محاكمة في مجلس الشيوخ بشأن إزالته من منصبه. ولكن زملاء الرئيس الجمهوريين يسيطرون على تلك الغرفة وأبدوا شهية ضئيلة لإزاحته.

وأُعيدت يوفانوفيتش إلى واشنطن قبل شهرين من انتهاء جولتها التي استغرقت ثلاث سنوات في كييف.

وتعرضت الدبلوماسية المهنية، التي خدمت في كل من الإدارات الجمهورية والديموقراطية، لهجمات في وسائل الإعلام ذات الميول اليمينية، وكان الديمقراطيون قد أشاروا إلى أن تذكرها كان له دوافع سياسية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أصدر الرؤساء الديمقراطيون في لجان الشؤون الخارجية والاستخبارات والرقابة في مجلس النواب مذكرات استدعاء لوزير الخارجية مايك بومبو ومحامي ترامب الشخصي، رودي جولياني، وترسبات مقررة مع سلسلة من المسؤولين الحاليين والسابقين الآخرين، وكذلك شركاء جولياني، حيث يسعون إلى اكتشاف المزيد من الأدلة على ارتكاب مخالفات محتملة من قبل ترامب.

وسأل ترامب زيلينسكي خلال مكالمة يوليو للتحقيق مع بايدن وابنه هنتر بالتنسيق مع المدعي العام الأمريكي ويليام بار وجولياني.

ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من مذكرات الاستدعاء وطلبات الإيداع.

ولقد ألقى تحقيق المساءلة الضوء على الجهود المبذولة لإعادة انتخاب ترامب.

وكرر ترامب على تويتر يوم الثلاثاء تأكيده على أن مكالمته مع زيلينسكي كانت "مثالية"، وهاجم بيلوسي والممثل آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب.

