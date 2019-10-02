كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. بدء الجلسات التمهيدية لمحاكمة نتنياهو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، بدء جلسات استماع سيحدد فيها القضاء ما إذا كان سيسند اتهاماته في ثلاث قضايا فساد لرئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو.

وستعقد الجلسات التي ستستغرق أربعة أيام في مكتب النائب العام والمستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت، حيث سيدلي نتنياهو بإفاداته في القضايا الثلاث على التوالي.

وفي البداية سيطرح المدافعون عن نتنياهو طعونهم في القضية المعروفة إعلاميا بالملف رقم 4000، وهي تتعلق بشبهات أن نتنياهو تلقى رشاوى على شكل تغطية إعلامية إيجابة له ولأفراد عائلته من قبل مالك شركة "بيزك" وموقع "والا" الإخباري شاؤول الوفيتش، لقاء منحه الأخير امتيازات مختلفة في انتهاك للقانون.

ثم سيستمع القضاء يومي الأحد والاثنين من الأسبوع القادم لطعون نتنياهو في القضيتين الأخريين المعروفتين بالملفين رقم 1000 و2000، حيث يواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وإساءة استخدام الثقة.

ويتعلق الملف 1000 بتلقي رئيس الوزراء هدايا ثمينة من أثرياء، فيما يشتبه بنتنياهو في الملف 2000 بالتواطؤ مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس على إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم"، مقابل تغطية إيجابة من "يديعوت" لحملة نتنياهو الانتخابية.

سيحاول رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" تجنب لائحة اتهام بالفساد في سلسلة من جلسات الاستماع التمهيدية التي تبدأ اليوم الأربعاء، والتي سيحاول فيها إقناع المدعي العام الإسرائيلي بعدم توجيه اتهامات.

وأن البقاء السياسي لزعيم إسرائيل الأطول خدمة، الذي ينكر ارتكاب أي مخالفات إجرامية، ويحجبه أيضًا فشله في الفوز بانتصار واضح في الانتخابات البرلمانية هذا العام، في أبريل، والشهر الماضي.

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ونتنياهو، زعيم حزب ليكود اليميني، يرأس حكومة انتقالية بعد انتخابات 17 سبتمبر غير الحاسمة. وتم استغلاله الأسبوع الماضي لتشكيل حكومة ويحاول بناء تحالف وحدة وطنية مع منافسه الرئيسي "بيني جانتز"، ولكن جانتز يقول إنه لن يرشح نفسه في حكومة برئاسة رئيس وزراء يواجه لائحة اتهام.

وتقدم وكالة رويترز دليلًا للقضايا الجنائية المحيطة بنتنياهو.

وأعلن المدعي العام "أفيشاي ماندلبليت" في فبراير أنه يعتزم رفع دعاوى جنائية ضد نتنياهو، في انتظار نتائج جلسات الاستماع. وقد يواجه نتنياهو الاحتيال وانتهاك تهم الثقة في جميع الحالات الثلاث، واتهامات الرشوة في القضية 4000.

ويقول نتنياهو إنه ضحية "مطاردة الساحرات" المدبرة سياسيًا من قبل وسائل الإعلام واليمين لطرده من منصبه.

وتزعم "كايس 1000" أن نتنياهو وزوجته تلقوا هدايا خطأ من أرنون ميلشان، وهو منتج هوليوود بارز ومواطن إسرائيلي، ورجل الأعمال الملياردير الأسترالي جيمس باكر، بما في ذلك الشمبانيا والسيجار.

في CASE 2000، يُشتبه في أن نتنياهو يتفاوض على صفقة مع صاحب الصحيفة اليومية الأكثر مبيعًا في إسرائيل "يديعوت أحرونوت" من أجل تغطية أفضل في مقابل تشريع من شأنه أن يبطئ نمو صحيفة يومية منافسة.

وهو يمنح الفريق القانوني لرئيس الوزراء فرصة للجدل ضد التهم المحتملة وإقناع النائب العام إما بإلغائها أو الحد منها. ومن غير الواضح ما إذا كان نتنياهو سيحضر جلسات الاستماع المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس.

وبعد سماع الحجج، من المتوقع أن يقرر المدعي العام بحلول نهاية ديسمبر ما إذا كان سيتهم نتنياهو.

